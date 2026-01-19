Discutió con su hermano por una herencia y lo apuñaló

Una acalorada discusión entre hermanos terminó con uno de ellos con heridas cortantes en el abdomen y en la cabeza, y el protagonista prófugo de la Justicia.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en el paraje La Hollada de la localidad puneña de Quebraleña, departamento de Cochinoca.

En esas circunstancias, dos hombres consumían bebidas alcohólicas en el interior de una vivienda y en un momento determinado iniciaron una acalorada discusión, por la presunta división de terrenos que habrían heredado.

En un momento determinado, los hermanos se trenzaron en una violenta pelea, donde se agredieron con golpes de puño, hasta que uno de los protagonistas tomó un cuchillo y le provocó una herida cortante en el abdomen y otra en el cuero cabelludo, para luego darse a la fuga.

Los efectivos de la Seccional 16º de Abra Pampa fueron alertados a través del sistema de emergencia 911 y una comisión de efectivos se hizo presente en el lugar y solicitó la inmediata intervención del personal del Same, quien asistió a la víctima y la trasladó a la guardia del hospital local.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control de turno, la inmediata detención del protagonista, pero hasta el momento continuaba prófugo.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el estado de salud de la víctima es favorable y permaneció solo unas horas alojada en la sala de Observaciones.

Por disposición del representante fiscal del MPA, habilitado en la feria judicial, las actuaciones complementarias están a cargo de los efectivos de la Seccional 16º de Abra Pampa.