Recuperan un auto en Bolivia que fue robado en La Quiaca

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca recuperaron un auto en Bolivia, el cual había sido robado en la ciudad fronteriza y cruzado de manera ilegal. El trabajo conjunto con la Policía Nacional Boliviana permitió ubicar el rodado para retornarlo al país y ser entregado a su dueño.

El procedimiento se llevó adelante días pasados, luego que un vecino quiaqueño denunció en la dependencia policial que le sustrajeron el auto Renault Clio que estaba estacionado en la calle 9 de Julio.

A partir de ese momento, la Brigada de la Unidad Regional 5 comenzó con las tareas de pesquisa para ubicar el vehículo, que permitió saber que fue ingresado al vecino país por un paso no habilitado.

Además, las investigaciones determinaron que el auto buscado estaba en la Comunidad Indígena de Berque, en el municipio de Villazón, a unos 50 kilómetros de la ciudad de frontera. Así fue cómo con ese dato preciso, la Fiscalía de La Quiaca se puso en contacto con su par boliviana y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la Policía Nacional del país vecino. De esta manera, se pudo organizar el operativo en la mencionada Comunidad, la cual posee autonomía comunitaria.

Finalmente, luego del minucioso procedimiento conjunto se logró recuperar el Renault Clío para después realizar los trámites correspondientes del ingreso a Argentina y por último ser devuelto a su propietario en La Quiaca.