22°
18 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

regional
Ministerio de Infraestructura
Seccional 54°
PALPALÁ
Libertador General San Martín
Xibi Xibi
carnaval 2026
COE
Dirección de Rentas del municipio capitalino
violencia de Género
regional
Ministerio de Infraestructura
Seccional 54°
PALPALÁ
Libertador General San Martín
Xibi Xibi
carnaval 2026
COE
Dirección de Rentas del municipio capitalino
violencia de Género

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1500.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Jubilada fue estafada por $1,9 millones

La llamó el supuesto operador de un banco y luego le hackeó la cuenta.

Domingo, 18 de enero de 2026 00:00
INVESTIGACIONES | LA DIRECCIÓN GENERAL RECEPCIONÓ LA DENUNCIA.

Una jubilada domiciliada en la capital provincial denunció haber sido estafada por un monto de 1,9 millones de pesos, tras ser engañada por un sujeto que se hizo pasar por un operador de una entidad bancaria privada. El estafador ofreció descuentos y, aprovechándose de la situación, hackeó su cuenta.

El ilícito sucedió días pasados, alrededor del mediodía, cuando la víctima recibió un llamado a través de la aplicación Whatsapp, de un número de teléfono que tenía como foto de perfil el logo del banco privado con mayor presencia en la provincia de Jujuy.

Del otro lado de la línea se presentó un hombre, quien dijo pertenecer a la entidad financiera y le ofreció a la damnificada una serie de descuentos por ser jubilada.

La víctima se mostró interesada en los beneficios, por lo que siguió las instrucciones que el sujeto le comunicó que debía cumplir mediante una serie de pasos y facilitarle información personal, para poder darla de alta en los supuestos descuentos.

Una vez que la denunciante realizó las acciones que le fueron sugeridas, la comunicación finalizó con la promesa de ser beneficiaria de los beneficios.

Sin embargo, horas más tarde la mujer notó que ingresaron a su cuenta bancaria y le extrajeron la suma de 1,9 millones de pesos, que fueron transferidos a distintas cuentas. Por esa razón, se dirigió a la Dirección General de Investigaciones, en el barrio Chijra de la capital, y realizó la denuncia del ilícito sufrido.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD