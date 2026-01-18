Intentaron agredir a los policías y los detuvieron

Tres jóvenes fueron detenidos por los efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 6º de Perico, luego de atacarlos con piedras.

El hecho tuvo lugar días atrás, cuando el personal policial realizaba recorridos preventivos por calle 23 de Agosto, observó a un grupo de personas consumiendo bebidas alcohólicas, por lo que al aproximarse, estos comenzaron a insultar a los infantes lanzando objetos contundentes poniendo en riesgo la integridad física de los transeúntes. Razón por la cual los actuantes accionaron rápidamente logrando la demora de tres sujetos los cuales intentaban escapar.

Al realizar la consulta con personal del Ciac, se estableció que uno de ellos presentaba condena de ejecución condicional. De esta manera, se procedió al traslado de los mismos hacia la dependencia policial para demás averiguaciones.