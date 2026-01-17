Fueron sorprendidos robando pertenencias de un auto

Un hombre y una mujer fueron sorprendidos robando en el interior de un vehículo por los efectivos policiales y fueron trasladados a la sede policial.

El hecho se registró la madrugada de ayer en la intersección de Uriondo y avenida El Éxodo del barrio Gorriti de la capital jujeña, cuando los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1, realizaba recorridos preventivos por las inmediaciones.

En esas circunstancias, divisaron a un sujeto sustrayendo pertenencias del interior de un automóvil estacionado, mientras una cómplice cumplía funciones de vigilancia.

Ante la rápida reacción policial y tras una breve persecución, se logró neutralizar a los sospechosos, recuperando la totalidad de los bienes denunciados y garantizando la seguridad del damnificado en el lugar.

En ese momento, los uniformados observaron cómo el hombre de 44 años, violentaba las ventanillas de un Peugeot 504 utilizando una piedra de gran tamaño para extraer diversas prendas de vestir.

Al percatarse de la presencia de los efectivos, el individuo intentó darse a la fuga junto a la mujer, de 38 años, siendo interceptados a los pocos metros gracias al apoyo inmediato de otras unidades del Grupo Dinámico y personal de la Seccional 2º.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del MPA, quien solicitó la detención de los protagonistas.

El inculpado quedó alojado en la dependencia policial junto a su acompañante, tras completarse las pericias de rigor por parte de efectivos de Criminalística y la correspondiente requisa personal.

Los elementos secuestrados, que incluyen una importante cantidad de prendas de vestir como camisas, pantalones y ropa de abrigo, fueron puestos a disposición de la justicia para ser restituidos a su propietario.