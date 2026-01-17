Era buscado por la Justicia y lo hallaron robando en una casa

Un joven de 28 años que era requerido por la Justicia, fue detenido luego de ser sindicado como el autor del robo de una garrafa.

El hecho se registró la tarde del jueves pasado en un sector del barrio San Francisco de Álava de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos del Grupo Especial Motorizado 3 de la Unidad Regional 1, realizaban recorridos preventivos por avenida Hipólito Yrigoyen, donde fueron alertados por una mujer que un sujeto le había robado la garrafa de 10 kilos.

Los efectivos iniciaron un breve recorrido y en las inmediaciones lograron dar con el protagonista, quien ante la presencia policial se deshizo del cilindro e intentó darse a la fuga y fue aprehendido.

Tras identificar al sospechoso, se realizó la correspondiente consulta de rigor con el sistema informático policial, constatando que el individuo sobrepasaba los límites de una medida judicial vigente de prohibición de acercamiento.

Ante la flagrancia del robo y el incumplimiento de la orden restrictiva, los efectivos procedieron a arrestar al involucrado para evitar mayores incidentes, contando con el apoyo de una unidad móvil para el traslado preventivo de la víctima hacia la dependencia policial.

El sujeto quedó alojado en las celdas de la Subcomisaría de San Francisco de Álava, donde se iniciaron las actuaciones sumarias por el delito de robo y desobediencia judicial.