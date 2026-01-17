Cayó banda narcocriminal vinculada a un triple crimen

Tras el triple crimen con sello narco ocurrido en diciembre en la ciudad santafesina de Rosario, la Policía Federal Argentina (PFA), llevó adelante una serie de operativos en el barrio Las Flores Sur, una zona históricamente marcada por la presencia de "Los Monos", que terminaron con 11 detenidos y el secuestro de droga valuada en más de 66 millones de pesos.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, en total se realizaron 29 allanamientos simultáneos en distintos domicilios de ese barrio del sur rosarino. En esos procedimientos, los agentes desarticularon múltiples puntos de venta de estupefacientes.

A la vez, secuestraron envoltorios de marihuana y cocaína, plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, dispositivos electrónicos, una balanza de precisión, armas de fuego, cargadores, municiones y una motocicleta sin dominio colocado.

El operativo se realizó en el marco del Plan Bandera y contó con la intervención del Departamento de Investigaciones Federales (DFI) de la PFA. La investigación comenzó a partir de un requerimiento del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, en la causa que indaga el triple homicidio del 23 de diciembre pasado en el mismo barrio.

Según informaron fuentes policiales consultadas, dos hombres y una mujer habían sido asesinados a balazos en un terraplén cercano a Pasaje Lirio y España en Rosario.

Además, una cuarta víctima, identificada como Roque A., fue trasladada al Hospital de emergencias "Clemente Álvarez" con heridas de arma de fuego en la cara y en el pecho, y debió ser internada en terapia intensiva.

En el lugar, la Prefectura Naval encontró los cuerpos de Érica Tamara Ayala, de 35 años, y de un hombre que, al momento del hallazgo, no había podido ser identificado. Más tarde se supo su nombre: Juan Pablo Enríquez (34).

Ambulancias trasladaron a dos heridos, entre ellos Sergio Fabio Roldán (34), quien murió poco después en el Hospital Centenario a causa de los disparos recibidos en el tórax y en los brazos.

Mientras tanto, el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones de Santa Fe trabajó en la recolección de vainas servidas y el relevamiento de rastros y cámaras de videovigilancia.

De acuerdo al parte difundido ayer viernes, la investigación de la PFA permitió identificar distintos puntos de venta de droga al menudeo en Las Flores Sur, presuntamente operados por varias organizaciones que se disputaban el control territorial para la venta de estupefacientes.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó los allanamientos que derivaron en la detención de las once personas presuntamente vinculadas al narcomenudeo y el secuestro de elementos clave para la causa.

Tanto la droga incautada como los detenidos quedaron a disposición judicial.