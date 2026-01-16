Fueron sorprendidos mientras vendían marihuana en la calle

Tres personas fueron detenidas luego de que los efectivos policiales detectaran actitudes sospechosas y secuestraron una "bocha" de marihuana y una motocicleta de dudosa procedencia.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la tarde del miércoles pasado, cuando los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional N° 6 de Perico, realizaban un recorrido de prevención zonas céntricas y barrios periféricos.

En esas circunstancias, en la intersección de la avenida Santiago del Estero y avenida Córdoba, los efectivos policiales observaron el presunto intercambio de un envoltorio sospechoso entre los ocupantes de una motocicleta de 110 cc y un peatón, procediendo de inmediato a la demora de los implicados para salvaguardar la seguridad ciudadana.

Tras la inspección ocular, se constató que uno de los hombres ocultaba entre sus manos un envoltorio negro, lo que motivó la rápida intervención de la División de Narcotráfico para realizar las pruebas de campo correspondientes, arrojando como resultado positivo para marihuana.

La labor policial fue reforzada por el apoyo de unidades móviles adicionales, garantizando un perímetro seguro durante el pesaje y la verificación de antecedentes de los demorados.

El sujeto que portaba los elementos prohibidos quedó alojado en la dependencia policial de la UR 6. Cabe destacar que tras las consultas al sistema Sifcop, el motovehículo involucrado no presentaba pedido de secuestro.