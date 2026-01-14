Tenían varias "bochas" de marihuana y los detuvieron

Tres hombres fueron demorados tras una breve persecución y secuestraron varias "bochas" de marihuana.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró el lunes pasado alrededor del mediodía, en inmediaciones de una vivienda del barrio San Francisco de la ciudad de Libertador General San Martín.

Fue así que efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4, patrullaban la zona y detectaron a los individuos que intentaron huir al notar la presencia del móvil policial.

Tras una rápida persecución y captura, se constató que los sospechosos ocultaban sustancias prohibidas entre sus pertenencias.

En esas circunstancias el pelotón recorría la intersección de las calles Jorge Newbery y 12 de Octubre. Debido a la creciente tensión por la llegada de familiares al sector, los uniformadostrasladaron a los demorados a la Seccional correspondiente para resguardar la integridad del operativo.

Una vez en la dependencia, y ante la presencia de testigos hábiles, se realizó la requisa formal que permitió el secuestro de un total de ocho envoltorios plásticos con una sustancia vegetal verde amarronada, la cual quedó a disposición de la justicia.

Finalmente, el sujeto quedó alojado en la Seccional 39º a disposición de las autoridades judiciales de turno y del personal de la Brigada de Narcotráfico, quienes se hicieron cargo de las actuaciones de rigor sobre la sustancia incautada. Esta acción destaca el compromiso de la fuerza de seguridad local en la lucha contra el delito y el consumo de estupefacientes, garantizando la tranquilidad de los vecinos de la zona.