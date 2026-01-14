Fingieron ser de una empresa y los estafaron

Una pareja de la ciudad de La Quiaca fue víctima de una estafa por la suma de 687 mil pesos, tras haber sido engañada por personas que se hicieron pasar por representantes de una empresa de servicio de internet satelital. Los sujetos hackearon los teléfonos celulares y accedieron a las cuentas de los damnificados para extraerles el dinero mediante trasferencias.

De acuerdo a la denuncia policial en la Brigada de Investigaciones de la ciudad fronteriza, días pasados por la tarde una mujer recibió un mensaje de WhatsApp de un número con la característica 011, correspondiente al Área Metropolitana de Buenos Aires. El mismo tenía como foto de perfil el logo de la compañía y, en el texto, le ofrecían el servicio de internet satelital con un link adjunto.

Como el mensaje parecía ser verídico y le interesó la oferta, la damnificada presionó sobre el link para obtener información y contratarlo.

En ese contexto, minutos después que la damnificada ingresó al link le llegó una llamada de WhatsApp, en la cual un hombre se presentó como supuesto operador de la empresa del servicio ofertado.

A partir de ese momento, el sujeto le dio una serie de indicaciones que la mujer cumplió para intentar adquirir la antena satelital para internet hasta que notó que su teléfono comenzó a ser manejado por otra persona.

Así fue el mecanismo mediante el cual le extrajeron de su cuenta mediante una transferencia la suma de 510 mil pesos.

Sin embargo, su pareja también fue damnificada de la misma manera, por lo que le extrajeron el monto de 177 mil pesos, luego de la aparente promoción para el servicio de internet satelital. Además con la intención de no dejar pistas los sospechosos, una vez concretado el engaño, borraron los mensajes de WhatsApp previos a la estafa.

Finalmente, ambos se dirigieron a la Brigada de Investigaciones de La Quiaca para realizar la denuncia por las estafas y aportaron los comprobantes de las transferencias que los inculpados realizaron por la suma total de 687 mil pesos para extraerles el dinero.