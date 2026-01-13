Encontraron a una mujer que estaba desaparecida

Encontraron a la mujer identificada como PV, de 78 años, que estaba denunciada como desaparecida desde el pasado sábado, luego de salir de su domicilio en el barrio Bajo la Viña de la capital jujeña. El personal del Cuerpo de Rescate de los Bomberos pudo tomar contacto con ella gracias a un baqueano que siguió la huella de un perro en una zona conocida como Lagunita, cercana a Alto La Viña.

En la tarde de ayer, mientras se había desplegado el operativo de la Policía, los Bomberos y la Unidad K-9 (canes), Ramón Quispe, conocedor de la zona, encontró a la mujer por donde pasa un arroyo, en un estado de debilidad, de acuerdo a lo que pudo apreciar.

"Gracias a una señora que había visto a un perrito parado frente a su casa, deducimos que estaba en la zona y por algunos vecinos que comentaron que la habían visto (a la mujer denunciada como desaparecida), comenzamos a buscar por acá. Encontramos rastros y los seguimos. De esa manera pudimos dar con ella", aseguró Quispe, quien dialogó con Alejandro Lozada, un conocedor de la zona que permitió que este diario acceda al testimonio del baqueano.

La mujer faltaba de su casa desde el pasado sábado, por lo cual un día más tarde la familia realizó la denuncia policial que derivó en la aplicación del protocolo de búsqueda de personas. A partir de ese momento se desplegó el personal del Cuerpo de Rescate de los Bomberos y los canes de la Policía por el área rural de las inmediaciones al barrio capitalino de Bajo La Viña.

Sin embargo, fue Quispe quien logró hallar a PV en una zona conocida como Lagunita, un lugar un poco más elevado que por donde se desarrollaba el rastrillaje. "La señora tenía un pequeño machete con el que iba cortando las ramitas y vimos que era reciente. Gracias a eso pudimos ir siguiendo el rastro porque las lluvias borraron los rastros de las huellas de las zapatillas", explicó Quispe acerca de cómo llegó hasta donde estaba la mujer de 78 años.

Por otro lado, el baqueano detalló que "es una zona muy tupida y como es una señora muy flaquita se fue abriendo paso por las ramas. Con poco espacio, no era fácil acceder hasta ahí. Cuando la encontré estaba tirada en el arroyito. No era un sendero era un arroyo, subiendo, muy empinado e inaccesible".

Tras esto, Quispe comenzó a alertar a los gritos a los integrantes de las fuerzas que participaban de la búsqueda, quienes estaban unos metros más abajo. Así fue cómo los Bomberos llegaron hasta la mujer y la ubicaron en una camilla, mientras se solicitaba la presencia de una ambulancia del Same.

Finalmente, P.V. fue trasladada al hospital "Pablo Soria" para la revisión médica que permitirá saber en qué condiciones de salud se encuentra luego de estar dos días en la zona de monte.