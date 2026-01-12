Una mujer estaba en la vereda y la asaltaron

Una mujer fue víctima de "motochorros" que le sustrajeron el teléfono celular mientras lo tenía en las manos, en momentos que se encontraba en la vereda de su casa en la ciudad de San Pedro. La denuncia fue radicada en la Brigada de Investigaciones local.

El ilícito sucedió días pasados por la noche, cuando la damnificada estaba en el ingreso a su vivienda del barrio sampedreño de 23 de Agosto.

En esas circunstancias, alrededor de las 22.40 pasó una motocicleta cerca de la ubicación de la denunciante y el acompañante le arrebató el dispositivo que tenía entre las manos, para que luego el conductor acelere y se den a la fuga a alta velocidad por la calle Blas Parera.

Finalmente, minutos más tarde la damnificada se dirigió a la Brigada de Investigaciones y denunció a los "motochorros".