Tras haber denunciado "cargos fantasmas" incendiaron el vehículo al concejal Walter Cardozo

La ciudad de Perico se encuentra conmocionada luego de que se conociera el incendio, aparentemente intencional, de la camioneta del concejal Walter Cardozo. Se supo que el vehículo del legislador se encontraba estacionado afuera del domicilio y el incendio ocurrió durante la madrugada en las calles Patricias Argentinas y Sáenz Peña del barrio San Miguel de Perico.

Hoy a las 6 de la mañana el concejal periqueño Walter Cardozo resultó herido tras el incendio de su camioneta marca Ford Ranger estacionada en el ingreso a su casa del barrio San Miguel de la ciudad comercial. El edil, en su afán por sacar objetos personales y apagar el fuego sufrió quemaduras leves e inhaló humo producto de la combustión. Debido a lo sucedido, Cardozo fue trasladado de urgencia al hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico. Más tarde, para una mejor atención fue derivado a la Clínica Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Palpalá, en donde estuvo de manera preventiva en la unidad de terapia intensiva.

El Tribuno se acercó se acercó hasta el inmueble y dialogó con Moisés Cardozo, hermano de la víctima. “Lamentable lo que sucedió. Nos duele porque Walter es una persona del medio, está en la política, es cierto. Siempre trató de hacer las cosas de la mejor manera, siempre en beneficio de la ciudad, en contra de los intereses de otros políticos. Creemos que de ese lado viene la cosa, consecuencias de las posturas que Walter tiene en el Concejo Deliberante o en la política”, aseguró su hermano.

En un primer momento los vecinos del mencionado sector barrial auxiliaron a Cardozo y ayudaron a apagar las llamas con un matafuego. Después llegó una ambulancia que lo trasladó hasta el nosocomio local.

Como corresponde en estas situaciones, efectivos policiales concurrieron hasta el escenario del hecho y cortaron la circulación del tránsito en la cuadra para el trabajo del personal de Criminalística que realizó peritaje bajo órdenes del fiscal Damián Caro del Ministerio Público de la Acusación (MPA)

El hecho ocurrió después de que el concejal junto a su par Anahí Juárez denunciarán penalmente en el Ministerio Público de la Acusación al presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Perico Diego Valdiviezo por las resoluciones unilaterales, ilegítimas, sin sustento legal que intenta dar un pase a planta permanente irregular.

La denuncia

El concejal Cardozo junto a su par Anahí Juarez habían denunciado el día previo al atentado, una maniobra para "blanquear cargos fantasmas" que era impulsada por el intendente Rolando Ficoseco y el presidente del Concejo Deliberante Diego Valdiviezo.

La concejal Anahí Juárez, del municipio de Perico, denunció públicamente y también ante el MPA que en la sesión de ayer concejales ligados al oficialismo intentarían aprobar una maniobra para blanquear cargos fantasmas y sueldos ilegales dentro del municipio y el Concejo Deliberante.

Según explicó la concejal, se trataba del tercer intento de avanzar con esta medida.

Juárez advirtió que esta estrategia responde a una maniobra del intendente Rolando Pascual Ficoseco para devolver favores políticos, incorporando a familiares y allegados de su agrupación y de la agrupación Via, mediante figuras contractuales inexistentes.

La concejal periqueña sostuvo que se inventó la categoría de "jornalizado de segunda", la cual no se encuentra prevista en el Presupuesto municipal ni en la normativa vigente en esa comuna del departamento El Carmen. "Se pretende usar esta figura como puerta de entrada para pasar a planta permanente a medida de intereses políticos", señaló Juárez.

14 resoluciones

En sus redes sociales, la concejal opositora difundió además que existen al menos 14 resoluciones firmadas por el presidente del Concejo Deliberante y la secretaría administrativa del cuerpo, mediante las cuales se habrían incorporado personas bajo esa modalidad irregular.

"¿Se devuelven favores políticos con cargos? ¿Se utilizó a la gente con falsas promesas del intendente para después transformarlos en rehenes de la política?. No se trata de estar en contra de las familias que necesitan un trabajo digno, se trata de frenar los manejos oscuros del poder que quieren imponer figuras inexistentes y fuera de toda legalidad", expresó Juárez.

Finalmente, la edil de la ciudad tabacalera manifestó: "Nuestro deber es defender la institucionalidad, el respeto a las normas y a cada periqueño que aporta con esfuerzo sus tributos. No vamos a avalar que se manipule la necesidad de la gente para hacer política".