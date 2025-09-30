Una caravana de motos que atormenta a los vecinos

JUAN PINTO

Este fin de semana, nuevamente los vecinos de la zona norte de San Pedro hicieron sentir su malestar por la irrupción de un grupo de jóvenes en moto que en caravana circulan a toda velocidad y haciendo ruido con sus escapes libres por la ciudad. Además, no respetan las señales de tránsito y mucho menos el descanso y la tranquilidad de las familias sampedreñas.

La historia se repite los sábados y domingos. Se trata de una caravana de más de 50 motos, ocupando toda la calzada, recorren las avenidas principales de la ciudad, haciendo picadas y provocando ruidos estruendosos. Estos últimos, se pueden escuchar a varias cuadras de distancia y son tan fuertes que asustan a las mascotas, ni hablar a los chicos autistas o con algún otro nivel de TDA (Trastorno por Déficit de Atención).

Hace una semana ya había tenido lugar un acontecimiento bastante llamativo y molesto. Sucedió cuando en el despeje de uno de los locales nocturnos de la calle Gobernador Tello, los jóvenes en sus motos y a pie se reunieron a pelear frente a una clínica. Allí no solo provocaron disturbios, sino que hicieron explotar sus caños de escape, interrumpiendo el descanso incluso de las personas que estaban en situación de internación.

En esa oportunidad, fueron disuadidos por la policía, pero no terminaron con su raid delictivo, sino que se movieron a otros sectores de San Pedro, a seguir con su caravana.

Lo del domingo por la noche fue una gota más de las tantas que ya están colmando el vaso de la paciencia. Una vecina captó en video la imagen de las irresponsables motocicletas, circulando por la avenida Tarcos para luego seguir camino por la avenida 9 de Julio. Muchos conducían sin casco, sin luces y con caños de escape modificados. Todas faltas graves a la ley de tránsito vigente.

Sin mencionar que la mayoría no tiene chapa patente, papeles, carnet de conducir y consumen alcohol mientras manejan.

La mayoría de los sampedreños sabe de esta problemática y muchos la sufren todos los fines de semana, por eso reiteraron su pedido a las autoridades que se intensifiquen los controles y que se saque de circulación a estos jóvenes.