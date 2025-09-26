Solicitan elevación a juicio el femicidio de Tamara Fierro

La Justicia jujeña dio por concluida la investigación penal preparatoria por el femicidio de Tamara Soledad Fierro (29), la joven madre oriunda de la localidad de Fraile Pintado y por el hecho hay tres hombres detenidos, uno acusada de ser el presunto autor material y los otros dos, de encubrir el crimen.

La tarde del miércoles pasado se llevó a cabo una audiencia de control y acusación, donde el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Lían Resúa solicitó al Juzgado de Control y Garantías, dar por cerrada la investigación y acusar formalmente a los imputados con la correspondiente calificación legal que pesan sobre ellos, presentar las evidencias y solicitar la elevación a juicio.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que por lo prolongado en el tiempo en que se desarrolló la audiencia, se va a continuar el próximo lunes con la segunda parte, para resolver los elementos probatorios que las partes van a aportar al futuro juicio oral.

La audiencia estuvo presidida por el juez Marcelo Juárez Almaráz, por parte de la Fiscalía se desempeñó Lían Resúa.

JAIRO “DIEGO CASTRO” GUERRERO

También estuvieron presentes las abogadas querellantes de la familia de Tamara Fierro, Alejandra Vargas y Alejandra Cejas, quienes adhirieron a la requisitoria fiscal, sobre la culminación de la recolección de los elementos de pruebas y la incorporación de otras actuaciones.

De la audiencia también participaron los defensores de los tres imputados, que llegarán al debate oral y público con prisión preventiva.

Jairo "Diego Castro" Guerrero llega acusado de ser el presunto autor del femicidio de Tamara Fierro es defendido por Juan Pablo Gomar; Esteban Pérez está acusado de encubrimiento agravado y Augusto Baiud es su representante legal; Maximiliano "Piguy" López, que también está acusado de encubrimiento agravado, es defendido por Gastón Baigorria.

ESTEBAN PÉREZ

En la audiencia del miércoles pasado, los abogados defensores plantearon una serie de nulidades a varias etapas de la investigación y a las pruebas que se habían recolectado. Fueron por lo menos tres nulidades que tenían que ver con las actas, el secuestro de teléfono de los imputados y distintos procedimientos que se habían llevado a cabo durante la investigación. También plantearon el cambio de calificación legal que pesa sobre ellos. Todos estos planteos fueron rechazados de forma contundente por el magistrado que preside la audiencia.

La misma fuente que fue consultada por nuestro diario, dijo que es muy probable que la fecha de inicio de juicio de este caso, sea a principios del año próximo.

MAXIMILIANO LÓPEZ

El femicidio de la joven madre de Fraile Pintado causó consternación e indignación en nuestra sociedad y los días posteriores a su asesinato, la localidad ramaleña se vio envuelta en una serie de enfrentamientos de una sociedad que exigía justicia, con los efectivos policiales.

El último de Whatsapp de la joven fue determinante

HALLAZGO | DE LOS RESTOS DE LA JOVEN EN UN MICROBASURAL.

de su casa del barrio María Auxiliadora de Fraile Pintado, en su moto el viernes 23 de mayo en horas de la tarde y según se pudo establecer, desde las 8.56 del sábado 24 permaneció en una vivienda de la calle Gurruchaga del barrio 23 de Agosto, propiedad de Jairo “Diego Castro” Guerrero.

El domingo 25 de mayo, los familiares de Tamara Fierro realizaron la denuncia para establecer su paradero y de inmediato se activó el protocolo de búsqueda. El lunes 26 de mayo, familiares de la joven madre tuvieron acceso a un diálogo a través de Whatsapp, que Fierro mantuvo con un amigo la mañana del sábado, donde la mujer le contó que se encontraba en casa de “Castro” Guerrero.

La progenitora de Fierro no dudó en hacerse presente en la vivienda, donde la madre de “Diego Castro” Guerrero la atendió y le dijo que su hijo se encontraba en la ciudad de Libertador General San Martín y que no había visto a Tamara durante el fin de semana en su casa. Fue así que la Justicia reunió elementos de pruebas, que le permite ubicar al principal acusado de la desaparición de Tamara Fierro en el mismo lugar de la víctima.

Fierro fue asesinada y descuartizada en el interior de esa vivienda y sus restos calcinados en un microbasural, ubicado a menos de 300 metros de la casa de Jairo Guerrero

Fue así que la Justicia detuvo e imputó a Jairo Guerrero, quien se hacía llamar “Diego Castro” y lo acusó de ser el presunto autor del crimen. Además un joven de 22, identificado como Esteban Pérez y otro de 23, Maximiliano López, están imputados por la presunta autoría de encubrimiento agravado. Según la investigación, los amigos de Jairo Guerrero habrían sido quienes ayudaron a trasladar el cuerpo de Tamara Fierro a un microbasural en una carretilla y luego provocaron cinco incendios con maderas y leñas, y un líquido inflamable que calcinó casi por completo el cuerpo de la joven madre.