Con el “cuento del tío” le robaron 10 mil dólares

Una mujer fue estafada por una millonaria suma en pesos luego de ser engañada con una supuesta fuerte devaluación del peso con respecto al dólar. Así fue que mediante el “cuento del tío” los sospechosos sustrajeron 10 mil dólares, 280 mil pesos y documentación de propiedades. El hecho sucedió en la ciudad de Libertador General San Martín y la denuncia se radicó en la Brigada de Investigaciones local.

El ilícito se inscribe en la realidad económica argentina de alta volatilidad de la cotización del peso con respecto a la divisa estadounidense. Situación que trae aparejado problemas con los ahorros en moneda nacional, principalmente.

En ese contexto, días pasados al mediodía la víctima recibió una llamada telefónica de una mujer que aseguró ser su hija y que se encontraba en una sucursal bancaria de la mencionada ciudad. Además, le afirmó a la damnificada que de manera urgente le haga llegar al banco todos los dólares y pesos que estaban guardados en una caja fuerte en la casa con el argumento de que iba a haber una devaluación.

La denunciante creyó que realmente era su hija quien le dio la indicación, por lo tanto le respondió que iba a buscar el dinero solicitado. También la aparente hija le aseguró que un hombre, empleado del banco, iba a pasar por la casa en cuestión de minutos para retirarlo porque ella estaba en la fila para ser atendida y no podía abandonar el lugar.

Fue entonces que alrededor de las 13.35 un sujeto llegó al domicilio de la víctima y le dijo que era la persona encargada de retirar el dinero.

Ante esta presencia, la denunciante le preguntó en qué se movilizaba, a lo que él respondió que metros más delante de la casa lo aguardaba un auto para regresar a la entidad bancaria. Tras esta respuesta, la mujer le pasó una caja de seguridad y luego el hombre se retiró.

Sin embargo, más tarde la víctima se comunicó con su hija y ésta le aseguró que no había estado en un banco ni que la había llamado para solicitarle dinero debido a la devaluación del peso.

De esta manera, ambas mujeres notaron que había ocurrido lo que coloquialmente se denomina el “cuento del tío”, en donde mediante un engaño se hace caer en una trampa para sustraer objetos de valor o dinero sin la necesidad de utilizar la violencia verbal o física.

Por esa razón, ambas se dirigieron a la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín para realizar la denuncia y aportar que dentro de la caja de seguridad sustraída tenía los montos de 10 mil dólares, 280 mil pesos y la documentación de propiedades. Además, la mujer que se encontraba en la casa aportó las características del sujeto que fue hasta el domicilio a retirar las pertenencias.