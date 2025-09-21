°
21 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
El Chingo

Le fracturó la muñeca a su pareja y quedó detenido

Un llamado al 911 alertó a los efectivos policiales.

Domingo, 21 de septiembre de 2025 00:00
TRASLADO | DEL INCULPADO DE 50 AÑOS.

Una rápida y efectiva intervención policial culminó con la detención de un hombre de 50 años por agredir físicamente a su concubina de 55 años, la cual sufrió una fractura en la muñeca.

El hecho ocurrió días atrás en un sector del barrio El Chingo, después de que una llamada anónima alertara a las autoridades sobre una situación de violencia de género en progreso. Gracias a la denuncia de una vecina, la Policía pudo detener el ataque.

El procedimiento se llevó sobre avenida Maimará, en cercanías a la escuela "República de Italia". Al llegar, los agentes escucharon los gritos de una mujer pidiendo auxilio desde el interior de una vivienda. Tras entrevistarse con la víctima, se confirmó que su pareja la había empujado al suelo, causándole una fuerte dolencia en la muñeca.

La agresión se produjo mientras el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad. La víctima fue trasladada de inmediato al hospital "Pablo Soria", donde el médico de guardia confirmó una fractura que debía ser sometida a una cirugía.

Finalmente, el sujeto quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia. La víctima, a pesar de la gravedad de sus lesiones, se encuentra fuera de peligro.

 

