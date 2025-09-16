Salió de Jujuy con más de 4.3 kilos de droga

Efectivos de la Gendarmería nacional hallaron 4,3 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de una valija, durante un control en la ruta nacional N° 34, en la provincia de Tucumán.

La mujer que llevaba la sustancia, es de nacionalidad Boliviana y había salido de la capital jujeña en un colectivo de larga distancia con destino final, Buenos Aires.

El ilícito fue descubierto días pasados en horas de la madrugada, cuando los uniformados se encontraban realizando un control de rutina en la ruta 34, a la altura de la localidad tucumana de 7 de Abril, departamento Burruyacú.

En ese contexto, los agentes procedieron a detener la marcha de un colectivo de larga distancia, el cual había comenzado su recorrido en la capital jujeña y cuya última parada era en Buenos Aires.

Fue entonces que los efectivos subieron al ómnibus para proceder a realizar el control de los documentos de cada pasajero y del equipaje de mano de cada uno de ellos.

Sin embargo, una de las valijas revisadas generó sospechas en los uniformados, por lo que pasaron a verificar el contenido con el escáner.

De esta manera, se pudo constatar que el equipaje tenía un doble fondo con elementos rectangulares en su interior. Por esa razón, el paso siguiente fue extraerlos y abrirlos para conocer el contenido, tratándose de una sustancia de color blanca.

Luego, se le realizó la prueba química y se pudo confirmar que se trataba de cocaína de máxima pureza, que tras ser pesada marcó en la balanza la totalidad de 4 kilos 316 gramos.

Por otro lado, la mujer que llevaba la valija con los cuatro "ladrillos" de cocaína secuestrados, de nacionalidad boliviana, fue detenida por disposición del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán.