Aprehendido por manejar con 1.85 de alcohol en sangre

Un automovilista con 1,85 de alcohol en sangre fue detenido mientras realizaba maniobras peligrosas por la ruta nacional N° 34, en la localidad de Calilegua. El protagonista fue visto por el personal policial, que de inmediato intervino para evitar un siniestro vial.

El hecho sucedió el pasado domingo en horas de la madrugada, cuando integrantes del Cuerpo de Caballería de la Policía se encontraban realizando recorridos preventivos en las inmediaciones de la ruta 34.

En esas circunstancias, alrededor de las 1.30, los uniformados observaron a un auto marca Ford Fiesta realizando maniobras peligrosas en el carril desentido sur-norte, a la altura del barrio Papa Francisco de la localidad de Calilegua.

Ante esta situación los efectivos alertaron a la Seccional 41°, del mencionado poblado, desde donde se envió un móvil a la zona señalada.

Fue entonces que minutos más tarde los agentes divisaron al vehículo protagonista en la avenida Juan Pablo II y le dieron la voz de alto al conductor, quien se detuvo sobre el cordón de la cinta asfáltica.

A partir de ese momento comenzó el procedimiento de identificación del automovilista, un hombre de 38 años, de nacionalidad boliviana y domiciliado en Calilegua.

También, se solicitó la presencia del personal de Seguridad Vial para el control de alcoholemia, en el cual dio positivo el conductor del Ford en 1,85 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l). Además, al revisar el interior del vehículo se encontraron latas y botellas de cerveza vacías

Por lo tanto, los uniformados que participaron del operativo se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la detención del conductor y el secuestro del vehículo, que se efectuó en el traslado de ambos a la dependencia policial de Calilegua.