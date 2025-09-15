Joven herido de gravedad tras ataque de una "patota"

Un joven de 23 años sufrió heridas de gravedad y se encuentra internado en sala de Terapia Intensiva del hospital "Pablo Soria", luego de ser atacado por una "patota" en el barrio Alto Comedero. La Justicia investiga el episodio y busca dar con el paradero de los inculpados.

De acuerdo a fuentes que fueron consultadas por este diario, el hecho tuvo lugar días atrás alrededor de las 22 en un sector del barrio Tupac Amaru del populoso sector de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un joven de 23 años transitaba por la vía pública, cuando fue interceptado por un grupo de hombres que lo redujo y propinó golpes en la cabeza, provocando que la víctima pierda algunas piezas dentales, y en diferentes partes del cuerpo para luego emprender la fuga.

Pese al violento ataque, la víctima pudo restablecerse, se acercó hasta su domicilio y alertó a sus familiares para que la socorrieran.

De manera inmediata fue trasladado al hospital "Pablo Soria" del centro capitalino y debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser alojado en la sala de Terapia Intensiva y su estado de salud es reservado.

Mientras tanto, el abuelo del joven se entrevistó con un efectivo que presta guardia al nosocomio y relató lo que su nieto pudo manifestarle.

Posteriormente, la correspondiente denuncia fue formalizada en la Dirección General de Investigaciones.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó como primeras medidas un relevamiento de cámaras del sector donde se produjo la agresión y entrevistarse con posibles testigos con el fin de dar con el paradero de los inculpados.

Finalmente, los efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7 quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.