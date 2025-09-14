Robaba en una casa, fue descubierto y lo lincharon

Un hombre irrumpió en un domicilio para robar, pero fue descubierto por vecinos del sector que lo interceptaron y lincharon hasta la intervención policial. Debido a las agresiones, el inculpado tuvo que ser hospitalizado.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 16.30 sobre un tramo de la calle Carlos Torres del barrio 2 de Agosto de la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre un hecho de robo en un domicilio y que un grupo de personas que presenciaron el episodio tenían reducido al presunto autor.

De manera inmediata se constituyeron los efectivos policiales de la Seccional 21°, quienes constataron la presencia de un grupo de vecinos junto a un sujeto de 35 años que presentaba signos de agresión en diferentes partes del cuerpo.

Asimismo se entrevistaron con la damnificada, que tomó conocimiento del ilícito por parte de sus vecinos debido a que no se encontraba en el lugar, quien manifestó que el inculpado trepó las rejas de su domicilio para acceder al patio, violentó la verja de una ventana y una vez dentro, sustrajo una gran cantidad de cables y demás bienes materiales.

Vecinos del sector se percataron del episodio, interceptaron rápidamente al inculpado que intentó fugarse y lo lincharon, hasta dar la intervención a las autoridades.

Posteriormente el malviviente, que además registraba medidas restrictivas y solicitud de paradero por comparendo, tuvo que ser trasladado al hospital "Arturo Zabala" debido a la gravedad de las heridas y quedó alojado en sala de Observación con custodia policial.

Finalmente y por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, la denuncia fue radicada por la damnificada en la Seccional 21° y los efectivos policiales del lugar quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.