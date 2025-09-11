°
11 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Investigación Penal Preparatoria

Intentó matar a un bebé y ahora afrontará un juicio oral

Se trata del enfermero Fabián Solano (47), quien en abril pasado le suministró leche por las venas a una criatura.

Jueves, 11 de septiembre de 2025 00:00
NOSOCOMIO INFANTIL | DONDE OCURRIERON LOS HECHOS

El juicio oral y público en contra del enfermero Fabián Alfredo Solano (47), quien está acusado de la supuesta autoría del delito de "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa e Incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real",iniciará el próximo 1 de octubre a las 16, en la Sala de Audiencia ubicada en el 3º piso del Palacio de Tribunales.

El juicio oral y público en contra del enfermero Fabián Alfredo Solano (47), quien está acusado de la supuesta autoría del delito de "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa e Incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real",iniciará el próximo 1 de octubre a las 16, en la Sala de Audiencia ubicada en el 3º piso del Palacio de Tribunales.

Sobre la citada fecha de inicio del juicio, cabe aclarar, que si bien la Oficina de Gestión Judicial había fijado los días 26 y 27 de agosto, 2 y 4 de septiembre para la realización de las audiencias de debate, las mismas tuvieron que ser reprogramadas a solicitud de Carlos Sebastián Espada, representante legal de la familia de la víctima.

En la presentación realizada, el abogado querellante informó que no podía asistir a la audiencia del día 4 de septiembre por tener que asistir a otra audiencia fijada con anterioridad en una causa que se tramita ante la Cámara Civil y Comercial Sala 1 Vocalía 3, motivo por el cual formuló el pedido de fijación de una nueva fecha.

Atento a lo solicitado por el abogado querellante, la Oficina de Gestión Judicial fijó como nuevas fechas para el desarrollo del juicio los días 1, 2 ,3 y 6 de octubre próximo. El Tribunal de Juicio está integrado por las juezas penales Margarita Nallar, como presidente de trámite, María del Rosario Hinojo y Mónica Cruz Martínez.

Solano era un instrumentador quirúrgico y enfermero profesional con más de trece años de antigüedad en el nosocomio Materno Infantil "Héctor Quintana". Está detenido desde el mes de abril, luego de ser acusado formalmente de suministrarle leche mediante un procedimiento endovenoso un bebé, dejarlo tapado para que nadie se diera cuenta y una vez que se activó la alerta, hizo abandono de trabajo.

 

Temas de la nota

