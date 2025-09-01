Recuperan una motocicleta robada y arrestan a dos jóvenes

En la madrugada de este jueves 28 de agosto, efectivos de la Policía de Jujuy recuperaron una motocicleta 150cc con pedido de secuestro y arrestaron a dos jóvenes tras un intenso operativo de cerrojo que se inició en el centro de la capital provincial.

Los detenidos, de 18 y 20 años de edad, fueron identificados tras llamar la atención de los agentes del Grupo Dinámico de Prevención del Delito. Pasada la medianoche los uniformados observaron a los individuos realizando maniobras peligrosas y al intentar interceptarlos, estos emprendieron la fuga en el rodado.

La persecución culminó minutos después en la avenida Mosconi, en las inmediaciones del barrio Los Perales, donde los sospechosos fueron finalmente reducidos y aprehendidos.

Además de imputarles el delito de resistencia a la autoridad, los policías verificaron que la motocicleta en la que circulaban tenía un pedido de secuestro activo, originado en la ciudad de El Carmen en el mes de junio de este año.

Como parte del allanamiento vehicular, también se incautó un teléfono celular que uno de los arrestados no pudo justificar su procedencia, por lo que fue retenido para su correspondiente peritaje. Ambos jóvenes quedaron a disposición de la Justicia.