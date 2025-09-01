¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

1 de Septiembre, Jujuy, Argentina
San Salvador de Jujuy

Recuperan una motocicleta robada y arrestan a dos jóvenes

El operativo, iniciado tras detectar maniobras peligrosas en el centro, terminó con la aprehensión de los sospechosos de 18 y 20 años en la avenida Mosconi. La moto tenía un pedido de secuestro activo desde junio.

Lunes, 01 de septiembre de 2025 12:34

En la madrugada de este jueves 28 de agosto, efectivos de la Policía de Jujuy recuperaron una motocicleta 150cc con pedido de secuestro y arrestaron a dos jóvenes tras un intenso operativo de cerrojo que se inició en el centro de la capital provincial.

Los detenidos, de 18 y 20 años de edad, fueron identificados tras llamar la atención de los agentes del Grupo Dinámico de Prevención del Delito. Pasada la medianoche  los uniformados observaron a los individuos realizando maniobras peligrosas y al intentar interceptarlos, estos emprendieron la fuga en el rodado.

La persecución culminó minutos después en la avenida Mosconi, en las inmediaciones del barrio Los Perales, donde los sospechosos fueron finalmente reducidos y aprehendidos.

Además de imputarles el delito de resistencia a la autoridad, los policías verificaron que la motocicleta en la que circulaban tenía un pedido de secuestro activo, originado en la ciudad de El Carmen en el mes de junio de este año.

Como parte del allanamiento vehicular, también se incautó un teléfono celular que uno de los arrestados no pudo justificar su procedencia, por lo que fue retenido para su correspondiente peritaje. Ambos jóvenes quedaron a disposición de la Justicia.

