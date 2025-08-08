Se negaron a tomar una denuncia por violencia

Una mujer que fue agredida y amenazada de muerte por su vecino, denunció que los efectivos de la sede policial de las 150 Hectáreas del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, se negaron a tomársela, argumentando que no tenía lesiones visibles.

El insólito episodio ocurrió días atrás en un sector del asentamiento Aero Club del mencionado sector barrial, donde un hombre empezó mover unas chapas, invadiendo la propiedad de la denunciante.

Ante esta situación y reclamo, el vecino tomó un palo e intentó agredir en la cabeza a la mujer, mientras la amenazaba de muerte.

La víctima se dirigió a la sede policial de las 150 Hectáreas para realizar la denuncia y se mostró sorprendida, luego de que el efectivo que la atendió de muy mala gana, le dijo que no tiene lesiones visibles, que lo que ocurrió no es nada grave.

La mujer solicitó que los efectivos la escoltaran a su casa por temor a represalias y en el lugar, los efectivos manifestaron "que ya se le había pasado a su vecino, que se quedara tranquila".

La denuncia finalmente se realizó en el Centro de Violencia a la Víctima, donde el Juzgado de Violencia de Género abrió un expediente judicial en contra del hombre que amenazó a su vecina, pero además solicitó la identificación del personal de guardia de la sede policial de las 150 Hectáreas, para establecer el motivo que se negaron a acudir e informar sobre el hecho de violencia en progreso a las autoridades judiciales, que son en definitiva los que sustancian la gravedad de los hechos.

Por otra parte se supo que la mujer en su denuncia, dejó sentado que responsabiliza a su vecino de lo que pueda ocurrir, luego de haber sido amenazada de muerte.

Los efectivos de la Unidad Regional 7 están a cargo de las investigaciones.