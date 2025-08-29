Maniataron a una mujer de 84 años en violento robo

Un violento episodio tuvo lugar en la ciudad de Libertador General San Martín, donde delincuentes irrumpieron en un domicilio, maniataron a una mujer de 84 años para robar y se fugaron. La víctima fue auxiliada por sus vecinos y los inculpados continúan prófugos.

Según establecieron fuentes consultadas por este diario, el lamentable hecho se registró esta semana alrededor de las 16.20 en un departamento ubicado en el barrio 9 de Julio de la mencionada ciudad.

Fue en esas circunstancias que delincuentes irrumpieron en uno de los domicilios e interceptaron a la propietaria, una mujer de 84 años, a quien maniataron y ataron a una mesa ubicada en el comedor. Tras apoderarse de bienes materiales, emprendieron la fuga.

Posteriormente, los vecinos de la víctima escucharon los pedidos de auxilio e ingresaron al inmueble por una ventana, donde hallaron a la mujer en estado de shock atada de manos y del cuello.

De manera inmediata alertaron al personal del Same que asistió a la mujer y la trasladó al hospital "Oscar Orías", donde recibió las curaciones pertinentes.

Asimismo tomaron intervención los efectivos policiales de la Unidad Regional 4 que al constituirse ingresaron al domicilio junto a la hija de la damnificada y constataron el faltante de un televisor y la suma de 35 mil pesos.

Luego se presentó personal del departamento de Criminalística que realizó las pericias de rigor, para determinar la manera en que los delincuentes irrumpieron en el lugar.

Por otra parte, una comisión policial realizó recorridos por el sector y sus inmediaciones, pero no lograron dar con el paradero de los irascibles sujetos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras del sector para esclarecer el lamentable episodio.

Por último, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Seccional 39°, por directivas del representante fiscal.