Robaron a un remisero

Dos sujetos fingieron ser pasajeros, solicitaron el servicio de un remis y al llegar a su destino, lo asaltaron y se fugaron.

Fuentes consultadas por este matutino indicaron que el episodio denunciado ocurrió días atrás alrededor de las 6.10, cuando dos hombres detuvieron la marcha de un remis en la intersección de las avenidas Almirante Brown y Libertador del homónimo barrio capitalino.

Al abordar el vehículo, los inculpados solicitaron al conductor que los traslade hasta la avenida Fuerza Aérea del barrio Alto Comedero.

Sin embargo, al llegar al destino, uno de los irascibles protagonistas sujetó del cuello a la víctima para inmovilizarla. Mientras que su cómplice se apoderó de los bienes materiales, para luego emprender la fuga.

De manera inmediata la víctima se dirigió la Seccional 46°, donde alertó sobre el ilícito a los efectivos y manifestó que los delincuentes en total le sustrajeron su teléfono celular marca IPhone 15 Pro Max, las llaves del automóvil, documentación y lo recaudado por sus labores, equivalente a 40 mil pesos.

Los efectivos policiales realizaron recorridos en búsqueda de los malvivientes, pero fue con resultados negativos.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los uniformados de la Seccional 46°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.