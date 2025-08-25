Detenido acusado de robar a seis vehículos estacionados

Una investigación de los efectivos policiales concluyó con la detención de un hombre acusado de forzar y sustraer bienes materiales de seis vehículos en los barrios Centro, Cuyaya y Gorriti de la ciudad capital. La aprehensión se concretó tras ser descubierto infraganti.

Según fuentes consultadas por este diario, los efectivos policiales iniciaron las tareas investigativas ante la recepción de numerosas denuncias de personas que indicaban que sus vehículos fueron violentados y desde el interior sustrajeron bienes materiales.

Tras relevamientos de cámaras, los efectivos identificaron al presunto protagonista, de 44 años y apodado el "Flaco Lobo", de los ilícitos perpetrados en los barrios Centro, Cuyaya y Gorriti.

Posteriormente con los datos recabados, personal policial realizó recorridos por los mencionados sectores, hasta que el pasado jueves alrededor de las 21.30 sobre un tramo de la calle Escolástico Zegada se percataron de la presencia del inculpado y realizaron un seguimiento.

En esas circunstancias, el sujeto observaba los vehículos estacionados y en un momento forzó un automóvil Renault Clío estacionado sobre la avenida José de la Iglesia, sustrajo bienes materiales y se retiró presuroso.

RELEVAMIENTO | UTILIZABA EL MISMO PANTALÓN QUE EN OTRO ROBO

Los efectivos lo interceptaron de inmediato y éste emprendió la fuga, pero fue reducido a los pocos metros.

Al ser sometido a una requisa, los uniformados le incautaron un estéreo de marca Renault con signos de haber sido violentado, un teléfono celular, el cerrojo de la puerta del automóvil robado y una mochila con numerosos herramientas.

Por tal motivo el inculpado fue trasladado a la Seccional 4°, donde quedó alojado y a disposición de la Justicia. Además, el damnificado también se constituyó en la dependencia y radicó la correspondiente denuncia.

El irascible protagonista además de ser inculpado del mencionado ilícito, es acusado de otros cinco robos a vehículos estacionados y con mismo modus operandi.

Una de las denuncias fue radicada a mediados de julio pasado y otras cuatro corresponden al pasado 11, 14, 15 y 20 del presente mes.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Seccional 4°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.