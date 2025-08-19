La búsqueda se realizará solo en el domicilio de Jurado

El Equipo de Antropología Forense se apostó este martes en el patio de su vivienda para iniciar meticulosos trabajos de excavación. La decisión se tomó luego de que un georadar de Gendarmería Nacional identificara seis puntos bajo tierra que presentarían "anomalías", lo que sugiere la posible presencia de restos o elementos vinculados a los casos.

El Equipo de Antropología Forense se apostó este martes en el patio de su vivienda para iniciar meticulosos trabajos de excavación. La decisión se tomó luego de que un georadar de Gendarmería Nacional identificara seis puntos bajo tierra que presentarían "anomalías", lo que sugiere la posible presencia de restos o elementos vinculados a los casos.

La operación, que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y el control del fiscal a cargo de la causa, Guillermo Beller, busca determinar la naturaleza de estas anomalías detectadas por la tecnología. El procedimiento se considera crucial para la pesquisa, ya que podría proporcionar evidencias materiales clave.

En paralelo a este operativo, el fiscal Beller confirmó en declaraciones que los rastrillajes realizados en la zona de Finca El Pongo, otro punto de interés en la investigación, han concluido con resultado negativo. Esto concentra aún más la atención en los hallazgos del patio de la vivienda de Jurado, ubicada en el corazón de Alto Comedero, barrio que ha sido escenario de una serie de desapariciones y homicidios que las autoridades investigan como posibles crímenes seriales.

El "asesino del Alto", como se lo conoce popularmente, permanece detenido mientras las pericias continúan. Las excavaciones en su propiedad podrían extenderse durante varias jornadas, a la espera de lo que revele la tierra en esos seis puntos marcados por la ciencia.