Hallan el cuerpo de una mujer e investigan presunto femicidio

Un fuerte operativo se desplegó en la tarde de ayer en el barrio Morosini de la vecina provincia de Salta, tras el hallazgo del cuerpo de Graciela Mabel Burgos, de 52 años.

El descubrimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Dinamarca al 400, a pocos metros del puente de la calle Polonia, luego de que un llamado al sistema de emergencias 911 alertara sobre la presencia de una persona fallecida en el interior del inmueble.

La víctima se ausentaba de su hogar desde el pasado 4 de agosto, pero fue reportada como desaparecida por su familia el pasado 7 de agosto, cuando, según la denuncia presentada por un allegado, se ausentó de su domicilio sin informar adónde se dirigía y no volvió a establecer contacto. Desde entonces, su búsqueda fue difundida en redes sociales y medios locales, aportando su descripción física.

El caso quedó a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien se trasladó al lugar acompañada por la auxiliar fiscal Clelia Poma.

La funcionaria dispuso la intervención de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para realizar las pericias correspondientes en el domicilio y ordenó la participación de la Unidad de Investigación Ugap.

Según la Resolución 1284 del 17 de noviembre de 2021 de la Procuración General de la provincia de Salta, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla la presunción de femicidio u homicidio doloso.

Esto implica seguir los protocolos y medidas correspondientes desde las primeras diligencias hasta que se pueda determinar científicamente la causa del fallecimiento.

Si bien el cuerpo fue retirado y trasladado a la morgue para la realización de la autopsia con el fin de establecer las causas del fallecimiento, los investigadores del CIF permanecieron en la vivienda durante la tarde, para continuar relevando huellas, rastros y cualquier indicio que pueda ayudar a reconstruir lo ocurrido.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que, de manera extraoficial, se investiga si el propietario del inmueble donde fue hallada la mujer tendría algún tipo de vínculo familiar con la víctima, aunque esta información no fue confirmada por la autoridad judicial.

Tampoco se dieron a conocer por el momento precisiones oficiales sobre las circunstancias en las que Burgos llegó a esa vivienda ni el tiempo que llevaba allí sin vida.

El hecho generó conmoción entre los vecinos de barrio Morosini, quienes se mostraron sorprendidos.

Algunos de ellos expresaron su preocupación y recordaron que la mujer era buscada intensamente desde hacía aproximadamente diez días.

La Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de que se trate de un femicidio.