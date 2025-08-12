Secuestraron una moto que había sido robada

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito capturó a un joven de 20 años que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo.

La intervención ocurrió el domingo en la avenida Almirante Brown del barrio San Pedrito de la capital jujeña, cuando el sospechoso emprendió una fuga a alta velocidad al ver policías y cruzar el semáforo en rojo, poniendo en riesgo a los peatones. El personal policial logró arrestarlo con un operativo cerrojo implementado rápidamente en varias calles.

Tras la persecución, el sujeto se mostró agresivo y opuso resistencia a la autoridad. Luego de ser reducido, se le realizó una consulta de datos del vehículo al sistema policial, que arrojó que la motocicleta de 110 cc poseía un pedido de secuestro por parte de la Delegación Fiscal de El Carmen, con fecha de junio de 2025.

El sujeto quedó alojado en la Seccional 6º, a la espera de las actuaciones judiciales pertinentes por los delitos de resistencia a la autoridad y encubrimiento. La motocicleta fue secuestrada y trasladada a la comisaría.