Caso María Luz Herrera: un imputado violó domiciliaria

Un hombre que junto a su hijo están imputados por la desaparición y presunto femicidio de la joven jujeña María Luz Herrera Leaño, hecho ocurrido en septiembre de 2023, en la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Saenz Peña, violó el beneficio de prisión domiciliaria y la querella solicitará que regrese a una cárcel común.

Se trata de Darío Godoy Ojeda imputado por "encubrimiento agravado", padre de Ezequiel Florentín Ojeda, expareja de María Luz Herrera Leaño e imputado como presunto autor material del crimen de la joven jujeña, fue encontrado en el interior de una camioneta, fuera de su domicilio en la localidad chaqueña de Villa Angela.

Ante esta situación, la abogada querellante de la madre de María Luz, Carolina Aquino, solicitará a la Fiscalía que entiende la causa, el cese de la prisión domiciliaria y que regrese a la Unidad Penal.

Darío Godoy Ojeda había solicitado a la Justicia chaqueña gozar de prisión domiciliaria, manifestando serias dolencias, que no le permitía caminar y debía realizarse un tratamiento.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el pasado 7 de agosto, Godoy -padre- fue visto en el interior de una camioneta estacionada fuera de su domicilio en la localidad chaqueña de Villa Ángela. Cabe recordar que el imputado había fijado ese domicilio y se encuentra a la espera de la elevación a juicio oral y público.

Se pudo saber sobre el incumplimiento de la medida cautelar impuesta desde el Juzgado de Sáenz Peña cuando una persona asignada al control de la medida, pudo ver a Godoy en la vereda de su domicilio, en el interior de una camioneta estacionada, según se confirmaba en las actuaciones.

Cabe recordar que Darío Godoy, desde hace más de un año está con el beneficio de prisión en su domicilio en vez de estar detenido en una comisaría.

Y según confirmaron al medio local Diario Norte, la abogada Carolina Aquino, desde la querella de la familia de la joven jujeña, solicitarán en el transcurso de estos días el cese de la prisión domiciliaria, ya que Darío Godoy, debió haber avisado el Juzgado a cargo del caso o al fiscal de investigación Gustavo Valero los motivos de su salida del domicilio declarado como lugar de detención", indico la abogada.

Sobre los hechos

María Luz Herrera Leaño falta de su hogar desde el pasado 26 de septiembre, fue vista por última vez en la ciudad chaqueña de Roque Sáenz Peña, en un departamento de la calle San Martín, que alquilaba su novio Darío Ezequiel Godoy Florentin, imputado por la presunta autoría de homicidio agravado por el vínculo (femicidio).

Si bien los familiares de la joven jujeña no pierden las esperanzas de encontrarla con vida, la investigación penal preparatoria de la provincia de Chaco persigue firmes indicios que la joven fue asesinada entre el 26 de 30 de septiembre y el principal sospechoso del hecho se deshizo del cuerpo en complicidad de su padre.

Las redes sociales, las billeteras virtuales y las líneas de teléfonos de la joven fueron dados de baja el 1 de octubre y en las declaraciones del joven ante el fiscal, no puede explicar qué sucedió la noche del sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre, luego de mantener una discusión con la joven que desde ese entonces no su supo más de ella.

Con los elementos de pruebas que reunió la Justicia chaqueña, imputó al novio de la joven jujeña, Ezequiel Florentín Ojeda, por el presunto femicidio y a su padre, Darío Godoy Ojeda, por el presunto encubrimiento agravado.

De ser encontrados culpables ante un jurado popular, la calificación tiene la figura de prisión perpetua para los dos imputados. La causa estaría en su etapa final y a punto de ser elevada a juicio por jurados aunque estarían faltando confirmar unas pruebas enviadas por Gendarmería Nacional sobre los datos de los celulares de los imputados.