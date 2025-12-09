Imputan a Matías Jurado por un quinto homicidio y extienden su prisión preventiva

Matías Jurado, señalado como el presunto asesino serial de Jujuy, fue formalmente imputado por el homicidio de Juan Carlos González, un hombre de 60 años. Con este nuevo cargo, su situación procesal queda formalizada bajo la carátula de "cinco hechos de homicidio agravado" por ensañamiento, alevosía y placer.

Paralelamente, el Ministerio Público de la Acusación solicitó y obtuvo la extensión de su prisión preventiva por cuatro meses más, luego de que la medida original venciera el pasado 4 de diciembre. Este plazo adicional buscará permitir que la fiscalía cumpla con los últimos detalles de la Investigación Penal Preparatoria, allanando el camino para el debate oral que se prevé para el año 2026. Hasta entonces, Jurado permanecerá recluido en la Unidad Penitenciaria Nº 1 del barrio Gorriti.

Las víctimas confirmadas por la Justicia hasta el momento son: Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60), Juan José Ponce (61) y Juan Carlos González (60). Sin embargo, la investigación no está cerrada: aún se analizan dos perfiles genéticos pendientes de cotejo con familiares de personas desaparecidas, lo que podría incrementar el número de víctimas atribuidas al imputado.

La causa se inició a fines de julio, cuando rastrillajes por personas desaparecidas llevaron a la policía hasta la vivienda de Jurado, ubicada en el sector 8 de Marzo de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. Allí, el testimonio de un sobrino del imputado que residía en el lugar y el hallazgo de múltiples restos sanguíneos, cartílagos y óseos dispararon una compleja investigación que terminó por develar la presunta actividad de un asesino serial en la provincia.