Violento enfrentamiento dejó cuatro demorados

Efectivos del Cuerpo de Infantería de la UR 6 de Perico, acudieron a colaborar en un hecho que derivó en un enfrentamiento.

El hecho ocurrió el domingo pasado cuando un grupo de individuos conocido en el ámbito delictual, al percatarse de la presencia policial comenzó a lanzar objetos contundentes mientras vociferaban insultos.

Esta situación fue escalando por lo que se requirió con urgencia la presencia de personal de Infantería quien rápidamente se hizo presente en el lugar tratando de controlar la situación.

Los sujetos agresores se atrincheraron en un domicilio de la ciudad periqueña, por lo que después de distintas negociaciones se logró que cuatro de los protagonistas depusieran su actitud saliendo del lugar de manera voluntaria y trasladados a la sede policial.