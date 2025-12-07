Hermanos detenidos tras incendiar una moto

Dos hermanos fueron detenidos tras ser acusados de irrumpir en un domicilio y prender fuego una motocicleta, en la localidad de Pampa Blanca.

Según fuentes consultadas por este diario, el hecho tuvo lugar días atrás alrededor de las 0.20 en un sector del barrio San Nicolás.

En esas circunstancias, un llamado alertó a las autoridades sobre la presencia de dos personas que ocasionaban disturbios en un domicilio.

De manera inmediata una comisión de la Seccional 45° se constituyó en el lugar, donde observaron a una mujer de 28 años y un hombre de 33, a bordo de un automóvil Renault 11.

Los mismos intentaron retirarse rápidamente al percatarse de la presencia de los efectivos, pero fueron interceptados, aunque se negaban a aportar sus datos personales.

Al mismo tiempo, un hombre de 36 años salió de un domicilio y manifestó a los efectivos que la pareja de inculpados se presentó en su casa y derribaron una pequeña pared de bloques para irrumpir.

También relató que una vez adentro, provocaron el incendio de su motocicleta Motomel Skua de 150 cc de cilindradas y que logró sofocar las llamas con la ayuda de su familia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la inmediata detención de los inculpados, quienes quedaron alojados en la Seccional 45°.

Los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor en la motocicleta que incendiada y el damnificado radicó la correspondiente denuncia.

Mientras que el automóvil de los inculpados fue secuestrado de manera preventiva y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia.