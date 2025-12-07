Era requerido por la Justicia de Tucumán y fue detenido

Detuvieron a un tucumano que tenía pedido de captura por un grave delito contra personas menores de edad.

Según las fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 19.50 en la intersección de la avenida Pueyrredón y la calle Boedo del barrio San Nicolás de la ciudad de Perico.

En esas circunstancias, efectivos del Cuerpo de Infantería recorrían el sector de manera preventiva y observaron a un hombre sentado a un costado de un arroyo del sector.

Al acercarse al protagonista para identificarlo, este tomó sus pertenencias de manera presurosa e intentó escapar. Sin embargo fue interceptado de inmediato y pese a brindar datos falsos, se estableció su verdadera identidad.

Al consultar con el Centro de Información y Análisis Criminal cayeron en cuenta que el hombre de 37 años, oriundo de Tucumán, registraba pedido de captura por el delito de "tenencia y divulgación de imágenes pornográficas de menores de edad", a solicitud de la Cámara Penal de Tucumán.

Por tal motivo fue detenido y trasladado a la Seccional 60°, donde quedó a disposición de la Justicia que lo requiere.