Atacó a golpes, amenazó a su novia y huyó de la escena

Un joven de 18 años es intensamente buscado por los efectivos del a Unidad Regional 5, luego de ser denunciado por un hecho de violencia de género.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró días atrás en el paraje puneño de Queta, distante a unos 10 kilómetros de la ciudad de Abra Pampa.

En esas circunstancias una joven de 18 años se encontraba junto a su novio de su misma edad en una zona alejada de la vivienda y en un momento determinado, el joven denunciado inició una acalorada discusión.

Según la denuncia realizada en la Seccional 16º de Abra Pampa, el joven la agredió de una bofetada y empezó a propinarle golpes de puños en el rostro y en distintas partes del cuerpo, donde además la arrojó al piso y le dio patadas, que impactaron en las piernas y espalda.

Cuando la joven víctima intentó evitar que su novio continuara con las agresiones, este tomó una soga y empezó a azotarla en la espalda, mientras le decía "si no me haces caso, te va a ir peor", para luego retirarse a bordo de su motocicleta.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que la víctima sea examinada por el médico policial y luego de la exposición policial, solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del protagonista.

Por disposición del representante fiscal, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 16º de Abra Pampa, quienes realizaron los trabajos de inteligencia pertinentes para dar con el joven denunciado por el hecho de violencia de género, pero hasta el momento con resultados negativos.