Amenazó a su familia y apedreó a efectivos

Un hombre fue detenido luego de amenazar de muerte a su familia y arrojar piedras al domicilio y a los efectivos policiales.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el lamentable episodio se registró días atrás alrededor de las 15 en un sector barrial de la ciudad fronteriza de La Quiaca.

En esas circunstancias, las autoridades tomaron conocimiento vía telefónica sobre un hecho de violencia en un domicilio, por lo que una comisión de efectivos de la Seccional 17° se constituyó de manera inmediata en el lugar.

Allí se entrevistaron con una mujer de 44 años, quien manifestó que su sobrino, que vive al lado de su domicilio, se encontraba en estado de ebriedad, arrojó piedras contra su casa e intentó saltar la pared divisoria del patio para irrumpir al inmueble y agredirlos.

También relató a los efectivos que en un momento logró traspasar a su casa y vociferó amenazas de muerte a toda su familia, por lo que teme por su integridad física.

Por tal motivo autorizó el ingreso de los uniformados, pero el violento sujeto arremetió contra el personal con piedras y continuó manifestando insultos y amenazas.

Pese a la resistencia, el protagonista finalmente fue reducido y trasladado a la Seccional 17°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que la víctima también se constituyó en la dependencia policial y radicó la correspondiente denuncia. Además solicitó una medida de protección, debido a que teme por su vida y la de su familia.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 17°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio público de la Acusación.