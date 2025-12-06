Falleció el hombre que había sido atacado por una patota

Un hombre de 33 años que había sido brutalmente agredido por una patota hasta ser dejado inconsciente y con serias lesiones, en un hecho ocurrido en la ciudad salteña de Aguaray el pasado 23 de noviembre, falleció ayer.

La causa, que inicialmente había sido caratulada como "lesiones agravadas", ahora tiene una figura mucho más grave, "homicidio agravado por la cantidad de participantes".

La víctima, Federico Antonio Villagra, de 33 años, estuvo internado en estado crítico hasta ayer, quien fue sometido a intervenciones quirúrgicas, lo que llevó al fiscal penal de la ciudad salteña de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, a ampliar la acusación y remitir el caso a la Fiscalía Penal Especializada.

El ataque ocurrió el domingo 23 de noviembre, alrededor de las siete, en la intersección de la avenida Celso Testa con la avenida Mariano Moreno, en la localidad de Aguaray.

Según la investigación, Villagra fue sorprendido por un grupo de hombres que lo golpeó con una violencia extrema: recibió patadas y golpes con un palo hasta quedar inconsciente en la calle.

Tras la agresión, los atacantes huyeron a bordo de un vehículo. Fue una joven quien lo encontró agonizante y alertó a su padrastro, que lo trasladó de inmediato al domicilio familiar.

Con múltiples lesiones, pérdida de sangre y dificultades respiratorias evidentes, la familia lo llevó primero al hospital de Aguaray, luego al hospital "Juan Domingo Perón" de la ciudad de Tartagal y finalmente al hospital de San Ramón de la Nueva Orán, donde los médicos identificaron coágulos internos, un severo trauma torácico, contusiones pulmonares bilaterales y la sospecha de fracturas costales y lamentablemente falleció.

Desde entonces, el hombre de 33 años permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo asistencia respiratoria mecánica, y había sido sometido a tres cirugías, para intentar salvarle la vida.

Por otra parte, la Fiscalía había reunido un conjunto de pruebas que modificaron por completo el enfoque inicial de la causa.

Tres detenidos

Tres jóvenes habían sido detenidos e imputados preliminarmente por "lesiones agravadas en grado de autor y en banda", pero con el fatal desenlace de la víctima, más la incorporación de nuevos testimonios, pericias y material audiovisual que fueron analizados, llevó al fiscal Cazón a sostener la grave acusación en contra de los imputados.

Varias cámaras de seguridad registraron movimientos claves de dos de los imputados, Jesús Ortega y Sebastián Reinaga, tanto en las inmediaciones del drugstore "Damon" como en el kiosco "El Ángel". En uno de los videos se los observa realizando gestos que simulan golpes, mientras conversaban sobre lo ocurrido.

En otro registro se los ve alejándose del lugar del ataque y dejando a la víctima tirada debajo de un camión.

La policía sumó además, un audio en el que se escucha a Villagra intentar responder, aunque con poca claridad debido a su estado.