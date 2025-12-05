Condena de 4 años para dos hermanos que vendían droga

Dos hermanos identificados como Perla Gisel Cari y Sebastián Alberto Cari fueron condenados a la pena de 4 años de prisión por haber sido encontrados responsables del delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por el número de participantes y sirviéndose de una persona disminuida psíquicamente".

Los hechos que se juzgaron ocurrieron el enero de 2024, en un inmueble del barrio Malvinas argentinas de la capital.

El pasado miércoles se llevó adelante la audiencia bajo la modalidad de juicio abreviado contra los ahora sentenciados. La misma estuvo a cargo del Tribunal compuesto por las juezas Felicia Ester Barrios (presidente de trámite), María Margarita Nallar y María del Pilar Medina.

En ese contexto los acusados estuvieron representados por César Ezequiel León, abogado defensor de Perla Cari, el defensor oficial Roberto Savio, quien asesoró a Sebastián Cari, mientras que como fiscal se desempeñó Emilio Alejandro Gurrieri, integrante del Ministerio Público de la Acusación.

Fue entonces que las partes estuvieron de acuerdo en desarrollar un juicio abreviado, en el cual los acusados reconocieron los delitos de los cuales estaban inculpados e investigados.

Tras esto, el tribunal en función de juicio dictó la sentencia de 4 años de prisión para los hermanos Cari, por ser encontrados penalmente responsables del delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por el número de participantes y sirviéndose de una persona disminuida psíquicamente". Cabe aclarar, que la mujer juzgada cumplirá la pena en su domicilio.

En la sentencia, las magistradas hicieron lugar al recupero de costos solicitado por el MPA, suma de dinero que deberán abonar los condenados.

Asimismo, las juezas ordenaron el decomiso y destrucción de todos los elementos ilícitos cautelados, como así también aquellos que se encuentren vinculados a la comercialización y distribución de sustancias en la presente causa.

Los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, entre el 15 y el 29 de enero de 2024 en una casa del barrio capitalino de Malvinas Argentinas los acusados Perla Gisel Cari y Sebastián Alberto Cari fraccionaban estupefacientes en envoltorios más pequeños, lo cual ocurría en distintos momentos del día.

Esas sustancias eran adquiridas previamente en una vivienda del barrio Alto Comedero. Luego de realizar el mencionado fraccionamiento de los estupefacientes, se contactaban con consumidores y procedían a la venta de los mismos por un precio estipulado de antemano, teniendo en cuenta la cantidad adquirida.