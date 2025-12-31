Robó una motocicleta y fue detenido tras persecución

Un hombre, junto a tres cómplices que se fugaron, sustrajo una motocicleta, protagonizó una persecución y fue detenido.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró la tarde del pasado lunes en un domicilio ubicado en la finca Berardi, de la localidad de Pampa Blanca.

Fue en esas circunstancias que cuatro hombres sustrajeron una motocicleta de 110 cc de cilindradas, que se encontraba estacionada en la galería del inmueble.

El damnificado, de 73 años, se percató del ilícito y alertó de manera inmediata a las autoridades, por lo que una comisión de la Seccional 45° se constituyó en el lugar.

Luego de interiorizarse de los pormenores, los efectivos realizaron rastrillajes por zonas rurales y caminos vecinales del sector.

Como resultado del operativo, observaron a cuatro sujetos que empujaban la motocicleta por la ruta nacional N°34, a la altura de un puente en construcción.

Los inculpados, al percatarse de la presencia policial, abandonaron el rodado y emprendieron la fuga en diferentes direcciones. Sin embargo, uno de los malvivientes fue aprehendido tras protagonizar una persecución.

Además, al momento de secuestrar el vehículo, los efectivos detectaron que le faltaban algunas partes, las cuales fueron halladas escondidas en los pastizales.

Luego, el inculpado fue trasladado a la Seccional 45° y quedó alojado a disposición de la Justicia. En tanto, la motocicleta fue restituida a su legítimo propietario, quien radicó la correspondiente denuncia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo del personal de la Seccional 45°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.