Dos detenidos y secuestro de un arma blanca

Durante la madrugada del lunes, efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM) procedieron a la aprehensión de un hombre y una mujer y al secuestro de un arma blanca, en un operativo realizado en el barrio Almirante Brown de la capital jujeña.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 05:10, en circunstancias en que los motorizados se encontraban realizando recorridos preventivos por la zona, lograron divisar sobre calle Las Heras y Gorriti a los protagonistas portando una bicicleta de dudosa procedencia. Al notar la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga.

Tras una breve persecución, la mujer fue aprehendida a pocos metros del lugar, mientras que el hombre fue interceptado en inmediaciones del ingreso al túnel de la Plaza de los Inmigrantes.

Al entrevistarse con ambos sujetos, estos no supieron justificar la procedencia de una bicicleta, como así también de un palo de madera con un cuchillo sierra. Asimismo, al realizar la consulta correspondiente con el CIAC se constató que el masculino registraba “Condena de Ejecución Condicional”, por lo que ambos fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.