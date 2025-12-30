Recuperaron vehículos robados en Santa Fe y Mendoza

En el marco de operativos de control e investigación, efectivos de la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín lograron este martes el secuestro de un automóvil y una motocicleta que registraban pedido de secuestro activo por robo en otras provincias del país.

Según informaron fuentes policiales, el primer procedimiento se realizó alrededor de las 11 horas, cuando personal policial verificó un automóvil en la ciudad. Al consultar los datos en el sistema DRNPA – SIFCOP, se constató que el vehículo presentaba un pedido de secuestro vigente desde el 30 de noviembre, con origen en la provincia de Santa Fe.

Horas más tarde, cerca de las 18, y tras tareas investigativas desarrolladas en la localidad de El Bananal, los efectivos lograron secuestrar una motocicleta de 200 cilindradas, la cual registraba pedido de secuestro activo desde el 8 de abril del corriente año, por un hecho delictivo ocurrido en la provincia de Mendoza.

Ambos rodados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia.