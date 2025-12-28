Denunciaron estafas virtuales por más de $320 millones

En el 2025 que se va, uno de los delitos que más preocupó fue la proliferación de estafas virtuales en la provincia, las cuales dejaron víctimas que sufrieron la pérdida de más de 320 millones de pesos, durante los doce meses del año.

Se trata de una cifra aproximada que intenta poner el foco en la cantidad de dinero que es robado mediante diferentes modalidades de este tipo de ilícitos.

De acuerdo a un relevamiento realizado por El Tribuno de Jujuy se recepcionaron denuncias por estafas en las distintas dependencias policiales, tanto en las Seccionales como en las Brigadas de Investigaciones de todo el territorio jujeño. Las denuncias oscilaron entre estafas por 10 mil o 20 mil pesos hasta casos en los cuales se superó los 10 millones, dependiendo también de la manera en la que se concretó el despojo de la suma económica.

Se trata de un delito, que muchas veces cuesta denunciarlo para quien lo sufrió, debido a la deshonra que sienta la víctima de estos hechos a la hora de acercarse a una dependencia para narrar lo que le sucedió y ocasionó pérdidas millonarias en cuestión de minutos.

Además, está calificado como informático, porque agrupa a "las conductas ilícitas o ilegales que vulneran derechos o libertades de las personas y utilizan un dispositivo informático como medio para la comisión del mismo o como fin", de acuerdo a lo establecido por el documento titulado "Delitos informáticos en Argentina". El mismo fue desarrollado por la Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, en el cual se plantean las modalidades existentes en los delitos descriptos.

Incremento de los delitos

Según el mencionado documento, durante los dos primeros años de la pandemia de Covid-19, se produjo un "incremento de denuncias sobre diferentes modalidades delictivas sucedidas en Internet. El aumento de casos pudo surgir por un mayor uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de servicios y aplicaciones de internet".

Sin embargo, esto fue el contexto ideal para quienes agudizaron el ingenio al momento de pensar estrategias para cometer los ilícitos y así quedarse con patrimonio de las víctimas. Por lo tanto, hubo "una mayor sofisticación y complejidad en las técnicas de comisión de estos ilícitos, tanto así como la aparición de asociaciones ilícitas y de bandas con cierto grado de organización, que toman al cibercrimen como emprendimiento delictivo", aclara el texto editado por el organismo público.

Más allá de eso, a lo largo del presente año se pudieron detectar diez estrategias llevadas a cabo por los sospechosos para engañar y hacerse de montos económicos, en algunos casos millonarios.

Modalidades de estafas

Al hablar de estafas virtuales existen distintas maneras de aplicar ardides para engañar a las víctimas. Además, si en algo confluyen todas es en el aprovechamiento de las virtudes de las nuevas tecnologías. Este diario tras el relevamiento, clasificó las distintas modalidades existentes atendiendo a las características de las mismas y para que el lector lo tenga en cuenta al momento de estar viviendo situaciones de este tenor.

Los siguientes, son algunos ejemplos de los tantos casos ocurridos durante el 2025 en el territorio de la provincia de Jujuy.

Servicio de internet

A la víctima la engañan con el ofrecimiento de un supuesto servicio de internet, el cual puede ser mediante el llamado telefónico de un supuesto representante de la compañía o con una publicidad en la red social Facebook. Un caso de estas características se registró el pasado 16 de noviembre en la ciudad capital, en momentos que la víctima se encontraba en su domicilio utilizando la red social Facebook. En esas circunstancias, observó la publicidad de un conocido servicio de internet satelital en donde también aparecía un número de contacto para los interesados.

Por esa razón, el denunciante se puso en contacto por medio de Whatsapp para averiguar las condiciones de pago para el servicio publicitado. Así fue cómo un supuesto asesor de la empresa le aseguró que el costo era de un millón de pesos y que en los próximos días iba a recibir la antena para luego poder tener la prestación de internet prometida. Cabe aclarar que en el sitio oficial de la empresa se promociona la antena a 142 mil 500 pesos, por el kit mini, y a 374 mil pesos, por el kit standard.

Fue entonces que la víctima transfirió el millón de pesos al alias que le pasaron, aunque con el correr de los días la antena no llegó a su domicilio.

En consecuencia, el damnificado se dirigió a la Dirección General de Investigaciones.

Hackeo de cuenta

La modalidad más típica porque se basa en el robo de los datos bancarios o de las cuentas de las billeteras virtuales. Una manera de concretar ilícitos de vieja data, pero que con el avance de la tecnología ha tenido sus mutaciones. Un ejemplo de esto fue lo sucedido en mayo pasado, cuando una vecina de la capital jujeña denunció en la Seccional 1° que sospechosos habían realizado operaciones con su tarjeta de débito por un importante monto.

Se trataba de gastos por la suma total de 15 millones de pesos, los cuales fueron informados por la entidad bancaria a su titular. Los mismos correspondían a diversas comprar realizadas en la provincia de Córdoba.

Hackeo de whatsapp

Es una estrategia en la que sospechosos se adueñan de la aplicación para el envío y recepción de mensajes y comienzan a solicitar dinero a los contactos de la víctima, fingiendo que se encuentran ante una urgencia económica para que se lo envíe a una billetera virtual.

Así fue cómo le sucedió a una mujer en la ciudad de La Quiaca, quien denunció en la Seccional 17° que le llegó un mensaje de whatsapp de una vecina que tiene agendada y que le solicitó la suma de 475 mil pesos.

Ante esto, la víctima le envió el monto al CBU que le pasó. No obstante, horas más tarde le llegó otro mensaje pidiendo más dinero, por lo que desconfió de la primera situación.

Por esa razón, llamó por teléfono a quien supuestamente le solicitaba dinero, pero sin resultado. Aunque, horas más tarde supo que le habían hackeado la cuenta de whatsapp a la persona que le pedía dinero y se acercó a la dependencia policial.

El supuesto premio

Otro de los "anzuelos" utilizados por los sospechosos para estafar a sus víctimas es el supuesto premio que se habría ganado el denunciante. En este caso, que consta en la Brigada de Investigaciones de Humahuaca, en junio a una mujer la llamaron por teléfono para comunicarle que se había ganado una camioneta en un presunto sorteo.

La damnificada relató a los efectivos que recibió un llamado telefónico de un hombre que se presentó como supuesto empleado de una empresa expendedora de combustible. Así fue cómo el inculpado indicó a la víctima que había sido la ganadora de una camioneta Jeep, en un presunto sorteo realizado por la empresa. Lamentablemente realizó diferentes transferencias que alcanzaron la suma de 1 millón 12 mil pesos, pero sin obtener el rodado hasta la fecha. Por esa razón, se dirigió a la Brigada de Investigaciones y realizó a denuncia.