Secuestran pirotecnia y demoraron a un joven

Efectivos de la Subcomisaría de la localidad de Aguas Calientes, intervino en un hecho de venta ilegal de pirotecnia y demoró a un joven de 25 años.

La acción policial se originó a raíz de la preocupación de vecinos por el uso de estos elementos por parte de menores de edad, lo que derivó en una investigación inmediata por infracción a la Ley 6.287/20, garantizando así el cumplimiento de las normativas de "Pirotecnia Cero" vigentes en la provincia.

El procedimiento se realizó días atrás en horas de la noche, en inmediaciones de la feria, cuando los efectivos policiales se desplazaron hacia un puesto ubicado en la avenida El Milagro.

Allí constataron que el sujeto ocultaba el material explosivo dentro de cajas de mercadería para evadir los controles.

Tras realizar las averiguaciones pertinentes y confirmar la venta ilegal, se dio participación al asesor legal y al personal del Cuerpo de Bomberos , quienes procedieron al decomiso de los elementos prohibidos que representaban un riesgo para la seguridad pública y el bienestar de la comunidad.

El protagonista de 25 años quedó alojado en la Subcomisaría y las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que se hiciera efectivo el secuestro preventivo de los elementos y que quede a cargo de los bomberos, para su posterior destrucción, tras los trámites de rigor.

Con esta intervención, el personal policial reafirma su compromiso con la prevención y el control estricto de la venta de explosivos, instando a la población a denunciar estos puntos de venta ilegales para proteger la integridad física de los ciudadanos y de los animales domésticos