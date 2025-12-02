Tenía hojas de coca y productos de contrabando

Efectivos de Gendarmería Nacional, apostados en la provincia de Córdoba, interceptaron un camión que salió de Jujuy con 456 kilos de hojas de coca en estado natural y mercadería de contrabando valuada en más de cien millones de pesos.

Según establecieron las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el descubrimiento tuvo lugar en la autopista Rosario - Córdoba, a la altura del kilómetro 582 y del peaje Toledo, donde efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial "Villa María" desplegaban un control de rutina.

Fue en esas circunstancias que el personal de la fuerza nacional detuvo la marcha de un camión con semirremolque.

El conductor se entrevistó los efectivos y relató que provenía desde la ciudad fronteriza de La Quiaca, Jujuy, y que se dirigía hacia la localidad Villa Celina, ubicada en la provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, al momento de inspeccionar la carga, detectaron una importante cantidad de bienes materiales de los rubros electrónica, alimentos, limpieza y textil de origen extranjero, pero el protagonista no contaba con la correspondiente documentación que avale su legal ingreso al país.

Asimismo constataron que transportaba veinte bolsones que contenían hojas de coca en estado natural. La misma fue pesada y arrojó un total de 456 kilos.

Finalmente las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal N°3 de Córdoba, que dispuso que se labren las actuaciones correspondiente a la ley 22.415, que se incaute el vehículo y la carga, y que se dé intervención a la Arca DGA.