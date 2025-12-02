Salió de Jujuy con más de 105 kilos de cocaína en un vehículo

Efectivos de Gendarmería Nacional, apostados en la provincia de Santa Fe, incautaron más de 105 kilos de cocaína de un vehículo que salió de Jujuy. La droga estaba escondida en la carrocería del rodado y el conductor fue detenido.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró la noche del pasado domingo en la ruta nacional N°34, a la altura del kilómetro 289, de la mencionada provincia.

Fue en esas circunstancias que efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes a la sección Seguridad Vial "Ceres" del Escuadrón "Rafaela", llevaban a cabo controles vehiculares, cuando detuvieron la marcha de un automóvil que circulaba con un solo ocupante.

Al entrevistarse con el conductor, éste manifestó a los efectivos que había salido de la ciudad fronteriza de La Quiaca, Jujuy.

Posteriormente, los uniformados de la fuerza nacional continuaron con la inspección del rodado y realizaron un pasaje con la asistencia del perro antinarcóticos "Sasha", el cual reaccionó de manera exaltada al pasar por la parte trasera de la carrocería.

Ante la marcación positiva, los funcionarios remitieron las actuaciones a la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela, que autorizó el traslado del operativo hacia el asiento de la Subunidad para ampliar la inspección.

Una vez en la dependencia, en presencia de testigos, los efectivos profundizaron la búsqueda y detectaron que en el baúl y en los zócalos del vehículo se ocultaban cien ladrillos que contenían una sustancia blancuzca.

Personal de Narcotráfico sometió la sustancia a un narco test que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 105 kilos 911 gramos.

Como consecuencia, el inculpado quedó detenido en infracción a la Ley 23.737 y a disposición de la Justicia Federal.

Mientras que el vehículo, el estupefaciente y demás elementos de interés para la causa fueron secuestrados.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Fiscalía Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe.