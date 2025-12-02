Adolescente estranguló a un niño de diez años

Un adolescente de 16 años fue demorado y quedó a disposición de la Justicia tucumana como principal sospechoso de la muerte del niño encontrado sin vida en una vivienda de Paraguay, en Villa 9 de Julio.

El caso, que conmocionó a la zona norte de la capital tucumana, comenzó a esclarecerse a partir de una serie de datos aportados por los investigadores.

Según confirmaron fuentes del caso, el sospechoso fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), espacio donde permanecen los menores en conflicto con la ley penal, mientras se evalúa su situación. Allí será revisado por profesionales y quedará a la espera de las decisiones judiciales que definan sus próximos pasos procesales.

La primera información indica que el propio adolescente llamó al 911 para avisar que había encontrado sin vida a su amigo. Sin embargo, con el correr de los minutos, habría aportado datos que lo incriminaron directamente. De acuerdo con las fuentes, incluso habría sugerido que él mismo asfixió a la víctima.

Tras recibir la denuncia, personal policial acudió al domicilio y procedió a su demora, por orden judicial. El sospechoso se encuentra en buen estado de salud y bajo resguardo.

Los investigadores trabajan para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos. El fiscal interviniente, Pedro Gallo, analiza la posibilidad de que el joven padezca algún tipo de afección psiquiátrica. Por este motivo, será sometido a estudios especializados que permitan determinar si es imputable o no.

Aunque se trata de una persona menor de 16 años, la ley establece que debe enfrentar un proceso penal en caso de comprobarse que actuó con responsabilidad y que el hecho constituye un homicidio.

La investigación recién comienza y se espera que en las próximas horas surjan más detalles que permitan reconstruir la secuencia completa del trágico episodio que conmocionó a Villa 9 de Julio.

CRIMINALÍSTICA | REALIZARON LAS PERICIAS DE RIGOR.

Amigo de los hermanos

Con el correr de las horas, los datos que se fueron desprendiendo establecieron que la víctima de 10 años vivía junto a dos hermanos de 15 y 6 años en la casa de su tío abuelo de 65. Según informaron los investigadores, habían quedado a cuidado de su pariente porque la madre los habría abandonado y por la muerte de su padre.

Por otra parte, se supo que el sospechoso del crimen era amigo de los hermanos. Los vecinos dijeron que era común verlos jugar juntos todos los días. El domingo por la tarde estuvieron divirtiéndose por el barrio y, como lo hacía normalmente, el supuesto autor del crimen quedó a dormir en la casa de la víctima.

Alrededor de las 7 de ayer, el adolescente llamó al servicio 911 para contar que algo malo había ocurrido. Después, según confiaron fuentes policiales, habría informado que el niño podría haber fallecido asfixiado. Por último, habría reconocido ser el autor del hecho e informó el lugar donde estaba.

En esas circunstancias, los policías se trasladaron hasta el lugar informado y ubicaron al sospechoso. De allí, junto con el adolescente, los uniformados se presentaron en el domicilio donde fueron atendidos por el hombre que estaba a cargo de sus sobrinos.

Los efectivos les explicaron lo que estaba pasando. Con su autorización, se dirigieron hacia el fondo de la vivienda donde está la habitación en la que dormían los hermanos. Encendieron la luz y sólo se despertaron dos. Al revisar al tercero, sospecharon que podría estar sin vida. Los médicos del servicio 107 confirmaron su deceso.

Los fiscales informaron de la situación al fiscal Pedro Gallo y el menor fue trasladado el Centro de Admisión y Derivación (CAD). En ese lugar, fue atendido por los profesionales que deberán realizar un informe para que se resuelva su situación procesal. Por lo pronto, se encuentra aislado de otros adolescentes.

La información de lo que sucedió en la casa se mantiene en el mayor de los hermetismos. Personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal aún están realizando pericias. En principio, el niño habría sido asfixiado. Todavía no se determinó si fue víctima de un ataque sexual.

Hasta el momento no existe información oficial que confirme que el sospechoso haya sufrido alguna patología o trastorno mental. Su hermana dijo que por momentos era agresivo y que había sufrido cuadros de depresión. El fiscal deberá realizar una pericia para determinar si actuó entendiendo la criminalidad de sus actos.

Por tener 16 años, el sospechoso tendrá que responder penalmente por el homicidio que cometió, siempre y cuando no se lo declare inimputable. Su caso deberá ser atendido por un juez de Niños, Niñas y Adolescentes.