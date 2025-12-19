24°
19 de Diciembre, Jujuy, Argentina
San pedro

Un hombre cayó al canal frente a la Terminal de Ómnibus

El hecho ocurrió esta mañana antes de las 7 cuando un vecino que transitaba por ese lugar dio aviso a la Policía.

Viernes, 19 de diciembre de 2025 10:09

Un hombre fue rescatado con vida esta mañana tras caer al canal de agua ubicado en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de San Pedro de Jujuy.

El hecho ocurrió esta mañana antes de las 7 cuando un vecino que transitaba por ese lugar dio aviso a la Policía.

Por el momento se desconoce que habría originado el accidente y personal policial se encuentra realizando la investigación.

Se supo que al momento de ser rescatado el hombre mayor de edad se encontraba consciente y ubicado en tiempo y espacio. Luego fue trasladado al hospital Guillermo Paterson de esa ciudad para recibir atención médica.

Del operativo de rescate trabajaron personal de la Policía de la Provincia, Bomberos y Same.

