Alertaron al 911 que un hombre agredía a su pareja

Un hombre de 36 años fue detenido por los efectivos policiales, luego de ser denunciado de atacar a golpes a su pareja.

El hecho se registró la madrugada del martes pasado, en una vivienda del barrio Gorriti de la capital jujeña. Fue en esas circunstancias, que alrededor de las 3.50, los efectivos del sistema de emergencia 911 recepcionaron el pedido de alerta, sobre un hecho de violencia de género en progreso, donde una mujer pedía auxilio a los gritos.

De inmediato los efectivos del Grupo Especial Motorizado se hicieron presentes en el lugar y se entrevistaron con una mujer de 33 años, quien manifestó lo sucedido.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género, la inmediata detención del protagonista, quien estaba en el interior de la vivienda.

El sujeto quedó alojado en la Seccional 2° y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente. Por su parte, la mujer damnificada fue trasladada a la misma dependencia para formalizar la correspondiente denuncia, asegurando así que el caso siga el debido proceso legal.